Serie A femminile, ora è ufficiale: Scudetto alla Juventus

MILANO – Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, lo aveva già anticipato nei giorni scorsi, ma adesso è ufficiale: lo Scudetto femminile è stato assegnato alla Juventus. Oggi si è riunito il Consiglio Federale e non ci sono stati dubbi sulla decisione di attribuire il titolo alla capolista. Purtroppo per il Milan, però, tramite la cristallizzazione della classifica e l’utilizzo dell’algoritmo, è sfumata la qualificazione alla Champions League.

