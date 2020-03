Serie A, Dal Pino: “13 maggio data formale, i tempi di recupero potrebbero essere accelerati”

MILANO – Le 5 partite inizialmente in programma oggi a porte chiuse, compresa Milan-Genoa, sono state rinviate al 13 maggio. Tuttavia, non si tratta di una data definitiva. Con alcune parole riportate da gazzetta.it, ne ha parlato il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino: “Il 13 maggio era la sola data formale libera per tutte e dieci le squadre coinvolte, dovute agli impegni nelle competizioni nazionali e internazionali. A partire da domani l’a.d. De Siervo si confronterà con le squadre coinvolte per accelerare insieme i tempi di recupero”.

