Serie A – Commisso: “Ripresa? Se la situazione non migliora in 2 settimane…”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni di ESPN, il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, si è detto poco ottimista circa l’eventuale ripartenza del campionato: “La grande domanda è: cosa succederà dal punto di vista sanitario? Quel che so è che non si riprenderà a giocare almeno fino al 20 maggio e non è possibile disputare 13 giornate in un mese e mezzo. Quindi si andrà a luglio, ma è impossibile sapere cosa succederà nei prossimi giorni. Ci potrebbe essere un nuovo decreto che vieterà gli allenamenti ancora per molto tempo. C’è bisogno di allenarsi almeno due o tre settimane prima di ricominciare il campionato. Francamente penso che ora nessuno sappia come si svilupperà la vicenda. Se non migliorerà nel giro di due settimane, penso che non ricominceremo”.

