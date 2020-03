Serie A – Cairo: “Il campionato è finito e lo Scudetto non va assegnato”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Uno, Urbano Cairo, presidente del Torino, si è espresso in merito all’eventuale ripresa del campionato: “Ci deve esser un contributo da parte di tutti per uscire da questa situazione e ripartire. Sono molto fiducioso sulla possibilità di trovare un accordo con i calciatori per quel che riguarda gli stipendi. Tuttavia, questo campionato secondo me è finito e lo Scudetto non va assegnato”.

