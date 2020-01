Serena: “Milan, Europa League ancora possibile. Ibra darà una mano”

MILANO – Aldo Serena, ex centravanti rossonero, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it delle ambizioni del club meneghino: “L’ingresso in Champions League mi sembra francamente un’ipotesi molto remota, perché le prime tre corrono velocissimo, dietro ci sono Atalanta e Roma che vanno spedite, ed hanno entrambe battuto il Milan. Si potrebbe però pensare ad un cambio di rotta repentino e ad un rientro nella lotta per l’Europa League. Ibra? Sotto il profilo mediatico penso sia un grande colpo, ma al tempo stesso ritengo che sia un giocatore ancora competitivo. Il Milan finora non ha trovato un vero leader: Ibrahimovic può dare un contributo importante sotto tutti i punti di vista”.