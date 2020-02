Serena: “Ibra ha migliorato il Milan, Lukaku e Conte le marce in più dell’Inter”

MILANO – Intervenuto ai microfoni de ‘IlMessaggero’, l’ex centravanti Aldo Serena, il quale ha vestito sia la maglia del Milan che dell’Inter, ha detto la sua sulla prossima stracittadina: “Ibrahimovic ha migliorato il Milan, Lukaku è un vero leader. La società nerazzurra ha fatto tantissimo per colmare il gap con la Juventus. In primis ha ingaggiato Antonio Conte, un esborso notevole. Antonio cambia le squadre in positivo e lo ha fatto in pochissimo tempo. Conte ha portato verticalizzazioni, aggressività, ritmo. In secondo luogo, l’Inter lo ha assecondato negli acquisti estivi e a gennaio ha fatto quello che ha potuto. Tuttavia, per i nerazzurri sarà molto pesante l’assenza di Lautaro”.

