Serena: “Al Milan nel ’91 con lo spirito sbagliato, non ci fu sintonia con Capello”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, l’ex attaccante Aldo Serena ha ricordato il suo secondo trasferimento dall’Inter al Milan nel 1991: “Purtroppo andai al Milan con lo spirito sbagliato, uno spirito di vendetta. L’Inter mi aveva lasciato libero e la cosa non mi andava giù, volevo far vedere chissà che cosa e ogni proposta dell’allenatore, Fabio Capello, mi lasciava insoddisfatto. Non accettavo i ruoli che mi dava, non collaboravo. Non ci fu sintonia”.

