Semplici: “Il Milan ha ritrovato entusiasmo, dovremo dare tutto”

MILANO – Alla vigilia di Milan-Spal, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico estense Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa: “Domani mi aspetto un Milan sulle ali dell’entusiasmo, credo che si sia rilanciato con l’arrivo di Ibra e la vittoria a Cagliari. Troveremo una formazione di grande valore, nonostante la classifica. Per noi sarà uno stimolo in più per cercare di fare una bella prestazione e mettere in difficoltà l’avversario. Dobbiamo dare tutto e mettere in campo la stessa personalità vista nella partita di domenica contro la Fiorentina. Di Francesco? Le sue condizioni stanno migliorando, ma non partirà titolare. Magari lo utilizzerò a partita in corso”.