Scudetto, 3 ipotesi al vaglio: i dettagli

MILANO – Al termine del Consiglio Federale tenutosi a Roma, il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti, soffermandosi anche sull’eventuale assegnazione anticipata dello Scudetto, qualora il campionato non venisse portato regolarmente a termine: “Il 23 marzo ci sarà un altro Consiglio Federale, ribadendo che l’organo che decide è la Federazione. Ad oggi le ipotesi sul tavolo sono tre: non assegnare lo Scudetto, assegnarlo tenendo conto della classifica attuale o, come ulteriore alternativa, fare i play-off. Io ho espresso la mia opinione, il 23 se ne discuterà ancora. L’unica volontà sicura, è che si decida prima dell’eventuale ripresa del campionato per evitare giochi d’interesse”.

