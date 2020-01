Sconcerti: “Milan, la cessione del club ad Arnault segnerebbe un salto di qualità”

MILANO – In un’intervista ai microfoni di Calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato anche di Milan: “Non ne potevo più di tutto il clamore suscitato dal ritorno di Ibra. Ora finalmente si ricomincia a parlare di campo. La mia impressione è che Ibrahimovic sarà in difficoltà, perché nel Milan non sono abituati a dare bene il pallone al centravanti. Ci sono giocatori che tengono troppo per sé la palla. Rimane una bella mossa di mercato, anche se l’operazione fondamentale del Milan, eventualmente, sarà la cessione del club ad uno degli uomini più ricchi del mondo. Lì arriverebbe davvero il salto di qualità”.