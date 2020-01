Scambio Politano-Spinazzola, salta tutto: le ultime

MILANO – L’affare tra Inter e Roma, che prevedeva lo scambio fra Politano e Spinazzola, è definitivamente saltato. L’esterno giallorosso non ha convinto l’Inter nelle visite mediche ed è già rientrato nella Capitale. Tutto sfumato dunque. Ecco allora che il Milan potrebbe tornare alla carica per Politano: il club rossonero aveva già trovato l’accordo col giocatore, ma deve raggiungere quello con i cugini nerazzurri. Inoltre la Roma, ancora a caccia di un esterno offensivo, potrebbe piombare di nuovo su Jesus Suso, in uscita dal Milan.