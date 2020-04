Savicevic e la Champions del ’94: “Era la mia serata, mi riusciva tutto”

MILANO – Nel corso dell‘intervista concessa a Carlo Pellegatti su Instagram, Dejan Savicevic ha ricordato anche la Coppa dei Campioni vinta con la maglia del Milan nel 1994, battendo il Barcellona in finale ad Atene: “Il Barça era favorito, noi eravamo anche senza Baresi e Costacurta. Capello ha dovuto ricostruire la squadra e sistemare la difesa. In occasione del mio gol ho visto Zubizarreta fuori dai pali e così gli ho fatto il pallonetto. Era la mia serata, mi riusciva praticamente tutto in quella partita”.

