Savicevic: “Senza il Milan non avrei vinto così tanto. Mi volevano altri club, ma…”

MILANO – Intervistato dal giornalista Carlo Pellegatti tramite una diretta Instagram, Dejan Savicevic, ex campione rossonero, ha parlato di quando scelse di trasferirsi al Milan: “Avevo offerte da Juve, Roma e Monaco, ma alla fine preferii il Milan. Per fortuna non ho sbagliato. Il Milan è arrivato un po’ più tardi delle altre, ma poi non abbiamo faticato a trovare un accordo. E’ stata una grande fortuna arrivare in quel periodo: se fossi andato in un’altra squadra non avrei vinto così tanto. Il numero 10? Questo club ha sempre avuto grandi numeri 10. Prima di me lo indossava Gullit, un altro grande protagonista della storia rossonera. Dopo di me l’hanno indossato giocatori come Boban, Rui Costa e Seedorf”.

