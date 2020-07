Sassuolo-Milan, le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Il Milan ha vinto per 2-1 sul campo del Sassuolo grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Di seguito le pagelle di Tiziano Crudeli.

Donnarumma 6 – A parte il rigore il Sassuolo non tira mai in porta, Gigio è spettatore non pagante.

Conti sv – Si fa male e abbandona il campo dopo pochi minuti.

Kjaer 6 – Gli avversari non si rendono mai pericolosi, partita senza affanni.

Romagnoli 6 – La sua gara dura 30 minuti, poi è costretto ad uscire per infortunio.

Theo Hernandez 5,5 – Era diffidato e si fa ingenuamente ammonire: salterà la delicatissima partita contro l’Atalanta.

Kessié 6 – Gioca con ordine e precisione, dando sostanza al centrocampo.

Bennacer 6 – Ad inizio sfida sbaglia qualche passaggio di troppo, ma cresce nella ripresa in cui colpisce anche un palo.

Saelemaekers 5,5 – Spento e impacciato, prestazione sottotono.

Calhanoglu 7 – Nonostante sia lui a provocare il calcio di rigore per il Sassuolo, riesce ad essere determinante per la vittoria rossonera. Sono infatti suoi gli assist per Ibrahimovic in entrambi i gol.

Rebic 5,5 – Ad inizio partita si rende protagonista di una buona iniziativa, mettendo un bel pallone in area che per poco non arriva ad Ibrahimovic, poi si spegne gradualmente e viene sostituito nel secondo tempo.

Ibrahimovic 8 – Se sei un vero campione l’età non conta e Zlatan ne è la prova vivente. Una prestazione superlativa e due gol che trascinano il Milan in Europa. E’ semplicemente essenziale per questa squadra.

Pioli 7 – Altra vittoria, precisamente la settima nelle ultime nove sfide. Ha trasformato il Milan e merita la conferma in panchina.

Calabria 6 – Sostituisce Conti ad inizio primo tempo, prestazione senza particolari sbavature.

Laxalt 5,5 – Prende il posto di Theo ma è spesso impreciso. Viene anche ammonito.

Bonaventura 5,5 – Sbaglia una doppia occasione clamorosa a fine partita.

Biglia sv – Gioca solo uno scampolo di partita per gestire il pallone a centrocampo.