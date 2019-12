Sassuolo, De Zerbi: “A Milano giocata partita di personalità”

MILANO – Domani sera Brescia e Sassuolo si affronteranno nel recupero della settima giornata di campionato. La sfida, inizialmente in programma lo scorso ottobre, venne rinviata per la morte del patron neroverde Giorgio Squinzi. In conferenza stampa, Roberto De Zerbi è tornato a parlare anche della partita pareggiata contro il Milan a San Siro: “Cosa mi è piaciuto di più a Milano? Lo spirito. Non deve mai mancare. Dobbiamo sempre avere il sangue agli occhi. Al di là del possesso palla o meno. Poi mi è piaciuto anche il coraggio perché andare a Milano e fare quel tipo di prestazione, con quel piglio, è molto indicativo. Vuol dire che siamo sulla strada giusta”.