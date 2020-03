Sassuolo, Carnevali: “Vogliamo chiarezza e rispetto, occorrono decisioni eque”

MILANO – La decisione di rinviare le 5 partite che erano in programma a porte chiuse sta facendo discutere moltissimo e, ai microfoni di Radio Rai, ne ha parlato Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo: “Questa è una situazione di grandissima confusione. Va salvaguardata la salute delle persone, dei tifosi e degli stessi addetti ai lavori, ma ultimamente è stata fatta davvero troppa confusione. Dobbiamo fare chiarezza. La decisione presa ieri sarebbe potuta benissimo arrivare a inizio settimana, sapevamo già che in certe città non si sarebbe potuto giocare a porte aperte. Bisogna dare più regolarità al campionato, altrimenti si rischia di fare confusione e basta. Dobbiamo essere considerati tutti uguali, serve una decisione omogenea ed equa”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live