Sassuolo, Carnevali: “Situazione incredibile, bisogna salvaguardare la sicurezza di tutti”

MILANO – Nonostante si vada verso l’ufficialità della sospensione degli eventi sportivi fino al 3 aprile, fra pochi minuti si giocherà una partita di Serie A: Sassuolo-Brescia, ultimo recupero della ventiseiesima giornata. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Giovanni Carnevali, dirigente del club emiliano: “E’ una situazione surreale quella che stiamo vivendo. Qualcosa di incredibile. Giocare a calcio in questo momento non è il massimo. Il calcio viene dietro rispetto alle problematiche che ci sono purtroppo in Italia. Ci aspettiamo che si opti per una pausa. In questi giorni c’è stata molta confusione e tutto questo non fa bene. Servono chiarezza e organizzazione. Spero che chi deve decidere tenga conto della sicurezza di tutti”.

