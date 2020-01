Samp, Ranieri: “Il Milan ha tanta qualità, è inspiegabile che sia undicesimo”

MILANO – Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa della sfida in programma lunedì, a San Siro, contro il Milan: “I rossoneri hanno tanta qualità. E’ inspiegabile la loro posizione di classifica. Ibrahimovic porterà mentalità vincente, ma noi pensiamo a noi stessi e a fare una grande partita. Dobbiamo replicare la grande prestazione fornita contro la Juve prima della sosta. La squadra l’ho trovata bene al rientro dalle vacanze, i programmi di lavoro sono stati rispettati. Abbiamo lavorato dieci giorni e la squadra sta bene, è in salute. Gli infortunati stanno recuperando, solo Bonazzoli non è ancora pronto”.