Samp, Ekdal: “Milan molto più forte con Ibra, sarà un piacere sfidarlo”

MILANO – Nel prossimo turno di campionato, in programma lunedì 6 gennaio, il Milan sfiderà a San Siro la Sampdoria. Fra le fila blucerchiate ci sarà anche il centrocampista svedese Albin Ekdal che, ai microfoni del Secolo XIX, ha commentato il ritorno del suo connazionale, Zlatan Ibrahimovic, in maglia rossonera: “Credo che sia uno stimolo per tutti. Con lui in campo sarà tutto un altro Milan, molto più forte e soprattutto molto più motivato. Sono contento di sfidarlo. Se può fare ancora la differenza? Certo, è un professionista esemplare che si allena sempre al massimo, inoltre con lui in campo tutti fanno meglio, in quanto nessuno ha il coraggio di deluderlo. Chi ha giocato con lui sa cosa significa: è uno che vuole sempre vincere, anche in allenamento. E se non ci riesce si incazza”.