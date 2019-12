Salvini: “Milan come il governo PD-5Stelle. Giocatori indegni”

MILANO – E’ una vera e propria batosta quella rimediata dal Milan a Bergamo: la squadra di Stefano Pioli è uscita dal Gewiss Stadium con le ossa rotte, perdendo per 5-0. Matteo Salvini, segretario della Lega ed ex Ministro dell’Interno, ha commentato duramente, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, la pesante sconfitta dei rossoneri: “Il Milan di oggi come il governo PD-5Stelle: senza idee, senza cuore, senza dignità. In Parlamento indegni dell’Italia, a Milanello indegni della maglia”.