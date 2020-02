Salvini: “Ibra? E’ tra i più forti, ma se ti affidi a un trentottenne…”

MILANO – Matteo Salvini, in vista del derby di stasera, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera: “Di tibia, di autogol, di rimbalzo…tutto, purché si vinca. Neanche mi ricordo l’ultima volta che abbiamo vinto. Ibra? Ha subito dato la sveglia a una squadra dormiente e sognante: quando è partito Suso ho stappato una Fanta, non se ne poteva più. Però, una volta il Milan veniva costruito sui ventenni: Ibra è tra i più forti, ma se ti devi affidare un trentottenne significa che ai vertici le idee non sono chiare”.