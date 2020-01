MILANO – Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio che Milan e Inter vorrebbero realizzare, con alcune dichiarazioni riportate dall’Ansa: “Non ci sono novità. Siamo in attesa di incontrare nuovamente le squadre. Ci chiameranno, avendo noi chiarito quelli che sono i nostri vincoli. Al momento non ci sono novità. La trattativa Elliott-Arnault? Sinceramente non ne so nulla”.