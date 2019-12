Sagna: “Ibra farà ancora la differenza in Serie A”

MILANO – Bacary Sagna, terzino francese del Montreal Impact, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Zlatan Ibrahimovic, affrontato la scorsa stagione in MLS: “Ibrahimovic è fortissimo, l’ho affrontato e vuole fare sempre gol. E’ molto competitivo. In MLS ha fatto bene, ha cambiato i Galaxy e sicuramente farà ancora la differenza anche in Italia. Per lui giocare a calcio è una cosa naturale ed ha sempre voglia di lavorare e vincere, non gli fa mai piacere perdere. Per questo gioca ancora a calcio nonostante i trentotto anni”.