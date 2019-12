Rui Costa: “Milan club enorme, tornerà ai vertici del calcio”

MILANO – Manuel Rui Costa, ex fantasista rossonero, ha parlato del Milan con alcune dichiarazioni riportate da TMW: “Ho fatto tutta la carriera in Italia anche se ora non posso essere così presente come vorrei. Con grande dispiacere non ho potuto partecipare alla festa del Milan dove c’erano tutti i miei compagni. Milan e Fiorentina non stanno nella migliore condizione, ma sono due club enormi e presto riusciranno a raggiungere i traguardi che hanno in testa. Per fortuna, e per il mio orgoglio, col Milan ho vinto tanto e mi auguro che possa tornare a trionfare come in passato. Spero che i rossoneri possano ricominciare a competere per Scudetto e Champions League”.