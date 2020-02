MILANO – Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante l’intervallo del derby, che vede i rossoneri in vantaggio per 2-0: “Stiamo giocando bene, ma la partita è lunga e bisogna mantenere la concentrazione al massimo. Sopra di due gol dobbiamo stare attenti a non concedere spazi. Ibrahimovic? Ha segnato e ha fatto un assist, spero che dia ancora una mano”.