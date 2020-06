Roma, Fonseca: “Non dipendiamo da Dzeko. Quarto posto? Ci credo ancora”

MILANO – Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa dell’obiettivo quarto posto e dell’importanza di Edin Dzeko: “Spero ancora nella qualificazione in Champions League. L’Atalanta è molto forte e sta benissimo, ma continuo a crederci. Tuttavia dobbiamo prima pensare a vincere le nostre partite, poi guardiamo gli altri. La squadra è Dzeko-dipendente? Lui è importante, ma anche gli altri lo sono. Una squadra non dipende mai da un calciatore: tutti dipendono da tutti”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...