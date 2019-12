MILANO – La leggenda rossonera Gianni Rivera, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2, ha parlato del Pallone d’Oro vinto nel 1969: “Parliamo di cinquant’anni fa, fui molto felice del riconoscimento. Nel Milan avevo vinto tantissimo. La Coppa Campioni, la Coppa Intercontinentale: voleva dire essere in grado di raggiungere quell’obiettivo. Sarebbe stato giusto dividere il Pallone d’Oro in tanti pezzettini per darlo anche a tutti i miei compagni”.