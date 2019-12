Rivera: “Il Milan merita di più”

MILANO – Gianni Rivera, leggenda del Milan che esattamente 50 anni fa vinceva il Pallone d’Oro, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport commentando la sonora batosta rimediata ieri dai rossoneri a Bergamo: “Il Milan merita di più. C’è qualcosa che va storto e va valutato con attenzione. A me sembra molto strano. La squadra ha dei buoni valori, forse non fenomeni ma buoni giocatori da alta classifica. Cosa cambiare? Se non sei dentro l’ambiente, non puoi sapere che cosa correggere. Elliott sa benissimo quel che dovrebbe fare, probabilmente sta cercando un acquirente, perché non è il suo mestiere quello di gestire una squadra di calcio. Ma non ci vuole perdere troppo a livello economico. E’ una situazione non facile. Speriamo arrivi qualcuno che ci metta una pietra sopra”.