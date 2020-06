Rivera: “Felice per la ripresa del campionato, speriamo si riesca a finire”

MILANO – La leggenda del Milan Gianni Rivera, con alcune dichiarazioni riportate dall’ANSA, si è espresso sulla ripartenza del campionato di Serie A: “Avevamo un po’ tutti la speranza che ricominciasse la stagione calcistica. Speriamo anche che si arrivi fino in fondo, sicuramente sarà una fatica tremenda, un finale pesante per tutti i giocatori. Era inevitabile che fosse così, ma bisognava portare a termine il campionato. Speriamo che non finisca qui e che presto possano tornare i tifosi allo stadio”.

