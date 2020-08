Rivaldo: “Neymar è il giocatore adeguato per il Barcellona, Messi…”

MILANO – Queste le parole dell’ex Rivaldo: “Neymar è il giocatore adeguato per il Barcellona, perché ha una forte personalità e non gli importa se accanto a lui c’è Messi, a differenza di altri calciatori che si sentono intimiditi e debilitati dalla grande della Pulga. Il problema del Barcellona in questi anni sta negli acquisti effettuati, calciatori costati sempre tantissimo che però non fanno la differenza nel gruppo”.

Ma attenzione perché, proprio nelle ultimissime ore, è arrivata anche un’altra grandissima novità per il mercato rossonero. Ora Maldini tenta una magia: colpo grosso a “soli” 25 milioni di euro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live