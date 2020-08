Calciomercato Milan, Maldini prova la magia: colpo grosso a “soli” 25 mln

Calciomercato Milan, ghiotta occasione: Maldini pensa al super affare

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La questione relativa al rinnovo di Ibrahimovic, viste le ultime indiscrezioni che trapelano in ambiente rossonero, sembrerebbe essere più ingarbugliata del previsto. Ecco allora che la dirigenza del Milan si starebbe cautelando mettendo nel mirino un grande colpo per l’attacco. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, il Diavolo sarebbe tornato ad interessarsi a Rodrigo Moreno del Valencia. Quando a gennaio gli emissari rossoneri avevano chiesto informazioni sull’attaccante spagnolo di origini brasiliane si erano visti sparare una cifra superiore ai 40 milioni, ma ora le cose sono molto cambiate. Il club basco, infatti, starebbe attraversando una grave crisi economica che lo starebbe spingendo a mettere sul mercato i pezzi più pregiati della sua rosa. Dopo la partenza del pezzo da 90 Ferran Torres in direzione Manchester City, i Murcielagos pensano anche alla cessione dell’altro loro gioiello offensivo. Adesso con 25 milioni il Milan potrebbe assicurarsi un colpo di altissimo livello e di provata esperienza internazionale, ma soprattutto riuscirebbe ad acquistare un attaccante che in Liga ha dimostrato di valere molto di più della cifra attualmente necessaria per accaparrarselo. Trattandosi di una ghiottissima occasione di mercato, è possibile che l’operazione venga portata avanti indipendentemente dalla conferma o meno di Zlatan Ibrahimovic. Tra le mille qualità di Rodrigo, infatti, c’è anche quella di poter giocare non solo da centravanti, ma anche da ala destra, il ruolo dove Pioli avrebbe chiesto un’acquisto top. A 28 anni Rodrigo potrebbe rappresentare il profilo perfetto per il Milan, anche perché pronto sin da subito a giocare titolare. Ma non è ancora tutto. Adesso Maldini accelera ed è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero: ora si valutano ben 8 scambi clamorosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA