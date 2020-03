Riscatto Rebic a rischio: Gazidis ci sta pensando, forse troppo…

Insieme a Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic è il giocatore che da gennaio in avanti ha rilanciato le ambizioni del Milan. Un giocatore trasformato, uno di quelli che più ha beneficiato dall’arrivo dell’attaccante svedese. Dalla doppietta del 19 gennaio con l’Udinese non si è quasi più fermato, ha segnato con continuità, in campionato come in Coppa Italia. Sei reti in appena 662′ complessivi più uno in Coppa.

Per Rebic si è parlato di possibile riscatto anticipato, ne ha parlato anche Paolo Maldini, mai Gazidis, l’uomo dei conti, colui che ha decisivo di scavalcare anche Boban, poi mandarlo via per prendere in mano un progetto nuovo, l’ennesimo. Uno di quelli che tutto giovani, corsa e poche ambizioni perchè come dimostrato: senza Ibra non il Milan sarebbe uscito dai giochi molto prima.

Nel progetto americano non c’è più spazio per lo svedese, per chi guadagna più di 2,5 milioni netti a stagione e per chi come Ante Rebic ha 26 anni, il prossimo 21 settembre ne farà 27. Troppi per il Milan di Ivan Gazidis. Per questo è difficile che il giocatore possa essere riscattato. E’ difficile anche che l’attaccante di Spalato possa rimanere a Milano per un’altra stagione. La sua valutazione di 25 milioni è salita, è cresciuta gol dopo gol e ora si attesta sui 40 milioni di euro.

Una cifra che il fondo Elliott non ha nessuna intenzione di investire soprattutto ora in tempi di bilancio da risanare, di Fairplay finanziario, di sacrifici e di plusvalenze da fare. E nell’attesa che l’ad rossonero prenda una decisione i principali club europei hanno cominciato a bussare alla sua porta…