Rhodense, Venza: “Ibra impressionante, è una forza della natura”

MILANO – Filippo Venza, giovane difensore della Rhodense, squadra affrontata ieri in amichevole dal Milan, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com dell’impressione avuta da Zlatan Ibrahimovic: “Da quando il mister ci ha detto che avremmo sfidato il Milan in amichevole, ho passato le giornate sperando che le visite di Zlatan fossero il 2 invece che il 5. È andata bene e mi sono portato a casa la sua maglia. Ora devo trovare un posto dove nasconderla, è un cimelio troppo prezioso. La sua forma fisica è strepitosa, è sempre la solita forza della natura. Sarà che loro sono professionisti, ma non sembrava un trentottenne fermo da tre mesi. In campo già comunicava alla perfezione con i suoi compagni, gestendone i movimenti”.