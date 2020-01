MILANO – Intervistato da Onda Cero, José Reina, appena passato in prestito dal Milan all’Aston Villa, ha svelato la reale motivazione del suo trasferimento al Milan nell’estate del 2018: “Firmai per il Milan perché Gigio Donnarumma doveva essere ceduto, ma alla fine rimase. Ho fatto del mio meglio, anche per aiutare Gigio nel suo percorso di crescita. Il Milan è un po’ in difficoltà, ma sono sicuro che tornerà ai suoi livelli”.