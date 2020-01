Reina all’Aston Villa, il Milan frena: il motivo

MILANO – Pepe Reina è pronto per togliersi la maglia del Milan e indossare quella dell’Aston Villa. Il portiere ha già trovato l’accordo col club inglese e questa mattina, nelle sede rossonera, è andato in scena un incontro fra il suo agente e i dirigenti milanisti per discutere della risoluzione del contratto. Tuttavia, stando a ciò che riferisce TMW, il Milan non è ancora convinto di far partire Reina per un semplice motivo: deve prima trovare un sostituto che possa diventare il nuovo vice-Donnarumma. Trasferimento attualmente bloccato dunque, ma la sensazione è che, alla fine, il passaggio di Reina all’Aston Villa si farà.