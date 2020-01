Rebic: “Sono felice, ora spero che le cose possano cambiare”

MILANO – Ante Rebic è stato il protagonista a sorpresa di Milan-Udinese, decidendo la partita con una doppietta. Al termine dell’incontro, l’attaccante croato ha parlato in zona mista: “La cosa più importante è la vittoria, era da tanto che non vincevamo in casa in campionato. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e guardare avanti in vista della prossima partita, contro il Brescia. Sono molto felice della mia prestazione, ho segnato due gol che fortunatamente sono stati determinanti. Ora spero che le cose possano cambiare. Ibra? È molto importante per me e per il resto della squadra. La presenza di uno con la qualità, il carisma e l’esperienza di Zlatan aiuta tutti”.