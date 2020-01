Rebic, l’ultimo gol in Serie A risaliva al novembre 2015

MILANO – Finalmente Ante Rebic. L’attaccante croato, che fino ad oggi era stato impiegato col contagocce, ha deciso la sfida contro l’Udinese con una doppietta. Protagonista a sorpresa: i fari erano puntati tutti su Zlatan Ibrahimovic, ma a prendersi la scena è stato proprio il classe ’93, entrato ad inizio ripresa al posto di Giacomo Bonaventura. Prime due reti con la maglia rossonera e quarto centro in Serie A (gli altri due li aveva realizzati con la Fiorentina). L’ultimo gol nel campionato italiano lo aveva messo a segno 1540 giorni fa: era l’1 novembre 2015 e andò in rete in Fiorentina-Frosinone 4-1.