Ravezzani: “Politano sarebbe l’ideale per il Milan: ecco perché”

MILANO – Il giornalista Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così il possibile passaggio di Matteo Politano al Milan: “Ieri in diretta dicevo che il Milan risolverebbe molti dei suoi problemi se puntasse su Politano, ideale per il 4-3-3 e tutto sommato non impossibile da raggiungere. Pare che esista una trattativa. Buon segno. Il 4-3-3 è un modulo che prevede due esterni offensivi affini al gol. Politano lo è. Suso lo era. Leao non si sa. Con la presenza di Ibra e questo modulo Politano diventerebbe un giocatore fondamentale”.