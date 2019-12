Ranking Fifa – Belgio ancora primo, Italia tredicesima

MILANO – Per la seconda volta consecutiva il Belgio chiude l’anno al primo posto del ranking Fifa. Alle spalle delle Furie Rosse, così come era accaduto anche nel 2018, si posizionano la Francia Campione del Mondo e il Brasile. Inghilterra e Uruguay chiudono la top five. L’Italia di Roberto Mancini, invece, si classifica in tredicesima posizione, alle spalle di Messico e Svizzera. Tuttavia, gli azzurri guadagnano ben sessantotto punti nel ranking rispetto ad un anno fa, grazie alla qualificazione a punteggio pieno per i prossimi Europei.