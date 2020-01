Ranieri: “Ibrahimovic? Mi aspetto che scenda in campo”

MILANO – Lunedì pomeriggio il Milan ospiterà la Sampdoria a San Siro, per la diciottesima giornata di campionato. Nel centro sportivo di Bogliasco, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: “Sicuramente lo vedremo in campo. Non so se dal primo minuto o a gara in corso, ma me lo aspetto in campo almeno per uno spezzone. Mi aspetto un Milan carico e arrabbiato per l’ultima sconfitta, con un San Siro pronto a spingere i suoi giocatori. Noi dobbiamo avere sangue freddo, cercando di capitalizzare al massimo le occasioni che si presenteranno”.