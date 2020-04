Ralf Rangnick avrà 130 milioni per il ‘suo’ mercato…

Cento milioni a disposizione, forse anche qualcosa di più, per il prossimo mercato. E’ questo il possibile budget che Ralf Rangnick avrà a disposizione da Ivan Gazidis per rifare il Milan.

Per il successore di Stefano Pioli potrebbe esserci i soldi da investire su tre uomni di sua piena fiducia: direttamente dal Lipsia potrebbero seguirlo a Milano tre giovani promesse: il bomer Timo Werner (24 anni), il trequartista Dani Olmo (21) e il centrale francese Upamecano (21). Tre giocatori per cui il Milan dovrà sborsare non meno di 130 milioni di euro considerato valore, scandenze e importanza per il Lipsia che non vuole fare sconti.

Tre giocatori che il manager conosce bene avendoli voluti, avendoli cresciuti e lanciati in Bundesliga. Nomi sicuri ma anche altre interessanti opzioni come il norvegese del Celtic Ajer (22) .

Tanti nuovi arrivi e nessuna conferma per chi a gennaio ha fatto la differenza: da Ibrahimovic a Kjaer, da Begovic a Saelemaekers. Via anche Bonaventura e Biglia che dal prossimo 30 giugno non saranno più due giocatori rossoneri. Se ne andranno definitivamente anche Reina, Antonio Donnarumma e soprattutto Gigio.

Di ritorno dal Psv anche Ricardo Rodriguez che però potrebbe avere una seconda chance con Rangnick…