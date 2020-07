Rafael Leao: “Ibra un fratello maggiore, con lui puoi sempre migliorare”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Rafael Leao, centravanti del Milan autore di due gol nelle ultime tre partite, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: “Lui è come un fratello maggiore, mi dà dei consigli preziosi per fare sempre meglio. Inoltre è sempre sorridente e disponibile, un grande compagno di squadra. Lo vedo costantemente tranquillo e ciò mi dà fiducia e serenità. Lontano dalle telecamere è una persona diversa rispetto a quel che sembra”.

