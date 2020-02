Primavera 2 – Milan da sballo, Parma battuto 3-0. Tredicesima vittoria consecutiva

MILANO – Altra grande vittoria per il Milan Primavera: ora sono tredici di fila. La giovane squadra rossonera s’impone d’autorità, sul campo del Parma, con un netto 3-0 nella diciassettesima giornata di campionato. Ad inizio gara Olzer sblocca il risultato, mentre Frigerio raddoppia al sessantatreesimo. Quattro minuti più tardi anche Tonin trova la via del gol, chiudendo definitivamente la partita. I ragazzi di Giunti stanno dominando in lungo e in largo il campionato e, ormai, sono davvero vicinissimi alla promozione in Primavera 1.

