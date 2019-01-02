Primavera 2 - Milan da sballo, Parma battuto 3-0. Tredicesima vittoria consecutiva
Un altro successo per i giovani rossoneri
Un altro successo per i giovani rossoneri
Dopo un primo tempo equilibrato, terminato 3-2, i rossoneri dilagano nella ripresa
Spezia battuto per 5-1
Prima vittoria per i ragazzi di Giunti
Nuovo acquisto per i rossoneri
Tre sconfitte nelle ultime cinque partite per i rossoneri: la strada verso la salvezza si fa sempre più in salita
Parla il tecnico della Primavera
Viareggio Cup: la formazione ufficiale del Milan
Le parole del tecnico rossonero
Continua a segnare Daniel Maldini
Nuovo arrivo in casa rossonera
Il Milan Primavera batte il Napoli con un gol di Brescianini
Le parole di Franck Tsadjout, attaccante del Milan Primavera.
Domani ricomincia il Campionato Primavera
Le parole del nuovo allenatore del Milan Primavera