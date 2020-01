Politano al Milan? Ecco le parole di Marotta

MILANO – Presente oggi in Lega per l’evento in cui è stato presentato il nuovo album dei calciatori realizzato dalla Panini, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha risposto anche ad una domanda circa il possibile trasferimento di Matteo Politano al Milan. Il dirigente nerazzurro ha fatto un gesto con la mano come per dire “ci siamo quasi”, affermando ai microfoni dei media presenti che: “Le voci sono tante, l’Inter sta lavorando molto a livello generale. Ciò che non accade stamattina, può succedere stasera. Per noi è un momento importante e cerchiamo di muoverci nel migliore dei modi per la squadra”.