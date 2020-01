Pioli: “Theo diventerà uno dei migliori nel suo ruolo”. E su Leao…

MILANO – Nell’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato anche di due giovani elementi della sua squadra: Rafael Leao e Theo Hernandez.

SUL PORTOGHESE – “Rafael Leao è giovanissimo, ha ancora poca esperienza perché ha giocato solo qualche mese in prima squadra. Ha un grandissimo potenziale: possiede tecnica, tempi di inserimento in area e fisicità. Tuttavia, ha inevitabilmente bisogno di tempo per sviluppare il suo potenziale”.

SUL FRANCESE – “Theo Hernandez sta dimostrando di avere uno strapotere fisico impressionante, oltre che una buonissima tecnica. Può diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Lui sta lavorando sodo per riuscirci”.