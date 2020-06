Pioli su Saelemaekers: “Giocatore tecnico e duttile. Vi dico in cosa deve migliorare…”

MILANO – Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con la Spal in programma domani sera, mister Stefano Pioli ha parlato anche di Alexis Saelemaekers, protagonista di un’ottima prestazione nella vittoria sulla Roma: “E’ un giocatore molto duttile, in Belgio ha ricoperto quasi ogni ruolo. Ha anche un’ottima tecnica ed è dinamico. Deve provare ad essere meno frenetico nelle scelte quando ha la palla, ma è ancora giovane ed è un miglioramento che arriverà col tempo. L’importante è che si faccia sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa, così come ha fatto due giorni fa contro la Roma. Le sostituzioni, giocando ogni tre giorni, diventano determinanti”.

