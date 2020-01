Pioli su Paquetà: “Deve diventare più decisivo”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa odierna, mister Stefano Pioli ha parlato anche di Lucas Paquetà e del suo poco utilizzo: “E’ normale che voglia giocare e che sia dispiaciuto di non scendere in campo. Ma tutti avranno le loro opportunità se daranno sempre il massimo ogni giorno in allenamento. E’ importante che ogni giocatore affronti le situazioni difficili con grande determinazione, aspettando il suo momento per poi sfruttarlo al meglio. Lucas deve avere la convinzione di essere un giocatore completo, ma per le qualità che possiede deve diventare più decisivo. Deve trovare più giocate vincenti”.