Pioli: “Romagnoli-Kjaer coppia intelligente. Leao…”

MILANO – Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, Stefano Pioli ha parlato anche di Simon Kjaer e Rafael Leao: “Kjaer in coppia con Romagnoli ha formato un duo intelligente. Sanno comunicare bene, abbiamo avuto degli ottimi risultati. In fase difensiva però è molto importante anche il lavoro di chi gioca davanti alla difesa”.

SU LEAO – “Tutte le gare devono essere un’occasione. Sta facendo bene, preferisce giocare più fuori dall’area, più aperto. vedremo che scelta fare domani sera”.

