Pioli può sorridere: la sua difesa è un muro!

Subito la più forte, subito contro Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e altri tre o quattro che nel Milan non farebbero di certo panchina. Subito la Juventus ma la difesa rossonera, pur soffrendo, ha tenuto, non ha subito nessuna rete. Buon segno.

Un segnale positivo con capitan Romagnoli e Kjaer sempre attenti, con Donnarumma già in formissima. Da migliorare, ma non è certamente un segreto, le due corsie: Conti e Calabria hanno sofferto ma certamente Stefano Pioli può essere più che soddisfatto per gara dei suoi, la prima dopo tre mesi e passa senza calcio.

In campionato il Milan ha subito 34 reti. Non sono poche. Ma oggi Pioli può contare su una coppia ormai affiatata, quella formata da Alessio Romagnoli e Simon Kjaer che ha preso il posto nelle preferenze del tecnico di Mateo Musacchio finito fuori dal progetto rossonero.

Trentaquattro reti come l’Atalanta, una in meno della Roma, due del Napoli. Segno che che anche chi sta davanti, precede il Diavolo in classifica, non ha fatto benissimo fino ad adesso. Numeri che diventano confortanti, che Pioli spera adesso di poter confermare migliorando gli automatismi di una squadra che deve cercare di non commettere gli errori di distrazioni commessi e che sono costati punti, tanti punti…

Pioli dovrà affidarsi per forza a Donnarumma e Romagnoli, due tra l’altro insieme a Kjaer che non sanno ancora nel dettaglio il loro futuro. Fosse per loro resterebbero ancora in rossonero. Ma come al solito bisogna fare i conti con Ivan Gazidis…